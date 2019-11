Affidati dalla Regione alla società Inmare srl i lavori urgenti al porto

TERMOLI. A quasi due anni dal movimento franoso che costrinse la Guardia costiera a interdire con una ordinanza la percorribilità del viale che porta proprio questo nome, al Porto di Termoli, finalmente aggiudicati dalla Regione Molise i lavori urgenti (!) per il ripristino della sede stradale e anche quello di rafforzamento delle barriere a mare.

Con determinazione dirigenziale n. 3576 del 18/07/2019, è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo inferiore all’importo a base d’asta, pari a euro 171.915,80, per l’affidamento dei lavori di ripristino delle opere di difesa del porto di Termoli (scogliera molo nord-est) e riparazione dei fenomeni di sgrottamento conseguenti all’erosione costiera, rivolgendo invito a 6 operatori economici; sono state invitati i seguenti operatori economici a presentare offerta, entro le ore 12 del 01/08/2019: 1. E.CO.TEC. SRL - Rimini 2. INTERSCAVI SASSANO SRL - Apricena 3. F.LLI DI CARLO S.R.L. - Lucera 4. INMARE s.r.l. - Termoli 5. NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L. - Ripalimosani 6. IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL - Senigallia - entro tale termine sono pervenute le documentazioni, con relativa offerta, dei seguenti operatori economici: 6. IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL – Senigallia; 4. INMARE s.r.l. – Termoli; 5. NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L. – Ripalimosani; 3. F.LLI DI CARLO S.R.L. – Lucera; 2. INTERSCAVI SASSANO SRL - Apricena.

A seguito delle operazioni di apertura e verifica delle offerte, espletate dal seggio di gara, di cui ai verbali del 02/08/2019 e del 08/08/2019, è risultata la seguente graduatoria provvisoria: 1) Nikante Costruzioni srl, ribasso del 28,28% 2) Inmare srl, ribasso del 2,75% 3) Interscavi Sassano srl, ribasso del 2,50% 4) F.lli Di Carlo srl, ribasso del 2,21% 5) Mentucci srl, ribasso del 1,50% - con determinazione dirigenziale n. 5325 del 14/10/2019, è stata disposta, in esito alla verifica e valutazione delle spiegazioni relative all’offerta prima classificata, giusto verbale in pari data, l’esclusione del relativo concorrente Nikante Costruzioni srl; - con nota inviata in data 14/10/2019 (reg. di sistema PI001489-19) mediante la piattaforma telematica “Sistema di e-procurement della Regione Molise”, è stato conseguentemente richiesto al concorrente secondo classificato, Inmare srl, di fornire, entro il termine di 15 giorni, adeguata documentazione in ordine ai costi della manodopera indicati dal medesimo concorrente, ai fini della verifica, da parte di questa Amministrazione, di quanto disposto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo decreto; all’esito delle operazioni di verifica e valutazione delle spiegazioni prodotte da Inmare srl, giusto verbale in data 24/10/2019, l’offerta di quest’ultimo concorrente è stata ritenuta congrua e non anomala, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, ed è stata, conseguentemente, proposta, con successivo verbale in data 28/10/2019, l’aggiudicazione in favore dello stesso concorrente.

Così si è deciso di aggiudicare, in esito all’esperimento di procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, i lavori di “ripristino delle opere di difesa del porto di Termoli (scogliera molo nord-est) e riparazione dei fenomeni di sgrottamento conseguenti all’erosione costiera alla Inmare srl con sede in Termoli, per l’importo complessivo netto di euro 176.236,32, di cui euro 167.188,12 per lavori al netto del ribasso offerto, pari al 2,75%, ed euro 9.048,20 per oneri di sicurezza.