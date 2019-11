In missione politica, la vertenza saccarifera si sposta a Roma

TERMOLI. Si ricorrerà alla Ministra Nunzia Catalfo per smuovere qualcosa sulla vertenza post-saccarifera molisana.

L’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale a tutela degli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise non rimarrà un atto pletorico o palliativo. I dipendenti licenziati a fine 2016, in balia di ammortizzatori sociali ormai scaduti, proseguono nell’opera di stimolo alla classe politica, non quella di chi governa Palazzo Vitale.

Per questa ragione, negli ultimi giorni si sono susseguiti incontri preparatori a quella che possiamo definire una vera e propria missione. Una delegazione del Movimento 5 Stelle, con consiglieri comunali e parlamentari, assieme al sindaco Francesco Roberti, incontrerà a Roma la ministra dedel Welfare Nunzia Catalfo, che già in veste di componente del Governo a trazione dem anni fa era stata interessata della vertenza. In bilico altri ammortizzatori sociali, scivoli per il pensionamento e forme di sostegno a una categoria che si sente abbandonata dalle istituzioni, ma non tutte a quanto pare. Tutto in delegazione e senza la partecipazione delle organizzazioni sindacali.

I dettagli della spedizione capitolina saranno definiti nei prossimi giorni.