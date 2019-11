A picco i cambi alla Fca, cassa integrazione dal 10 al 31 dicembre

TERMOLI. Si è riunito nel pomeriggio di oggi il comitato esecutivo dello stabilimento Fca, ossia l'incontro tra management e rappresentanti sindacali. L'azienda ha dichiarato la chiusura con cassa integrazione dal 10 al 31 dicembre per tutti i lavoratori del cambio C520 e C546.

Per coprire il rateo di dicembre serve l'inserimento di 3 giorni Par/ferie.

«Abbiamo chiesto all'azienda che per quei lavoratori che non abbiano copertura - riferisce il segretario generale della Fim-Cisl Molise - la disponibilità a far lavorare in altre aree. L'azienda si è resa disponibile. Infine la prossima settimana per quanto riguarda la lavorazione 16v. La cassa integrazione programmata non verrà effettuata, mentre presso il montaggio 16v. si lavorerà solo giovedì 21 e venerdì 22 novembre».

«Continua purtroppo la crisi del diesel. Il calo di commesse provenienti dalla Turchia e la continua demonizzazione delle motorizzazioni diesel stanno facendo attraversare un momento difficile all'area cambio dello stabilimento di Termoli. Aspettiamo al più presto il piano di rilancio dello stabilimento termolese», il commento della segreteria territoriale della Uilm.

Intanto, in attesa di conoscere quelle che saranno le prospettive industriali e produttive alla luce del progetto di fusione con Psa, in rete è apparsa la notizia che Fca ha brevettato un nuovo sei cilindri in linea. «Il gruppo italo-americano ha depositato il brevetto di una nuova motorizzazione che, in futuro, dovrebbe sostituire i grossi V8 – riferisce Formula Passion - il brevetto, identificato dal numero 10.247.142 e depositato presso l’US Patent Office dalla Fca US LLC, mostra il progetto di un nuovo motore (nome in codice GME T-6, Global Medium Engine Turbo-6) molto simile all’attuale GME-T4 ma con due cilindri in più.

Per quanto non ci sia nulla di certo, alcune indiscrezioni lasciano pensare che questo motore verrà utilizzato su auto distribuite sia in America che in Europa. Secondo quanto riferito, questa nuova unità farà uso della nuova tecnologia eBooster, capace di fornire fino al 25% di potenza in più e di eliminare totalmente il turbo-lag e sarà disponibile in diversi step di potenza, da 360CV fino ad un massimo di oltre 500CV. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da Moparinspiders, sostituirà il leggendario V8 Hemi da 7 litri». Chissà che riverbero si avrà sullo stabilimento di Rivolta del Re, a Termoli, che in fatto di motori ha fatto scuola a partire dagli anni Ottanta, col mitico Fire.