«Gli anziani mangiano poco e i giovani se ne vanno», chi resta a Montecilfone

MONTECILFONE. Claudio Florio inizia a lavorare a 15 anni nella macelleria del padre, aperta a Montecilfone nel 1964. Dal 1979, insieme al fratello Antonio, gestisce a Termoli una nuova macelleria fino al 1985 quando, per soddisfare la sempre più crescente domanda di salumi, ritorna in paese per dedicarsi alla costruzione del Salumificio Casa Florio. Ora di anni ne ha 60 e se la lavorazione delle carni ha sempre fatto parte della sua vita, i salumi e le varie trasformazioni della carne di maiale sono le sue specialità, alle quali si dedica con passione insieme alle donne che fanno parte della piccola azienda.

“Lavoriamo dieci quintali di prodotto a settimana. I maiali sono tutti italiani, marchiati, garantiti e certificati. Aggiungiamo solo ingredienti naturali, evitando tutti i tipi di conservanti chimici. La lavorazione è a punta di coltello, perché è fatto quasi tutto a mano, artigianalmente, come una volta. In questo modo il sapore è migliore e, di conseguenza, il prodotto è qualitativamente superiore. Attualmente mi sto dedicando alla linea biologica e alla lavorazione del prosciutto cotto. Anche qui la ricerca della qualità è la prima cosa. La mia regola è che se un prodotto non è perfetto non esce da qui.”

Importanti sono anche le collaborazioni con altre aziende molisane. In particolare con BioSapori, che fornisce il pomodoro per i vari sughi, e il Caseificio Di Nucci, con il quale prende forma il cacio-salame: formaggio a pasta di caciocavallo con ripieno di soppressata. Una vera leccornia! “L’origine del caciosalame è nata dall’esigenza degli immigrati italiani, molisani in particolare, di portare i salumi negli Stati Uniti negli anni ‘40-’50. All’epoca i salumi non si potevano portare, c’era il divieto, così per non farsi beccare li nascondevano nel formaggio.”

Non è facile portare avanti una piccola azienda di questo tipo al giorno d’oggi, tra la burocrazia, le tante norme da seguire, le spese sostenute e la diminuzione del consumo di carne. A questo si aggiunge la difficoltà di presenziare alle fiere del settore. “Il problema è che, per noi, è un costo non da poco e se la regione non ci dà una mano non riusciamo a farcela. La soluzione migliore sarebbero i presidi Slow Food, come hanno fatto anche in Abruzzo. In questo modo, con un piccolo investimento, si fanno conoscere i prodotti tipici molisani.”

In alternativa c'è sempre il commercio online. In cui Claudio crede. “Prima si vendeva di più in Molise, ora no. Tra gli anziani che mangiano poco e i giovani che se ne vanno, non ci sono grandi prospettive. Con la vendita online si cerca di rimediare un po’ alle mancanze del paese. E magari questa può rappresentare anche per i giovani la possibilità di restare in Molise.”

