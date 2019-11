Causa di General Motors a Fca: lettera di Manley a tutti i dipendenti

TERMOLI. Mentre il premier Giuseppe Conte visita lo stabilimento di Melfi, l’amministratore delegato di Fca Mike Manley ha inviato una lettera a tutti i dipendenti.

«Cari Colleghi, come probabilmente saprete, General Motors ha intentato una causa contro la nostra azienda, sostenendo che Fca avrebbe corrotto ii processo di contrattazione con la Uaw e in qualche modo avrebbe danneggiato General Motors. La denuncia rimaneggia un insieme di salaci accuse pubbliche su questioni legali in sospeso a Detroit e ad una prima analisi, al di là di insostenibili speculazioni, non presenta alcuna nuova accusa documentata.

Come risposta, abbiamo diffuso la seguente dichiarazione alla stampa:

"Siamo stupiti da questa azione legate, sia per il contenuto sia per la tempistica. Possiamo solo supporre che sia stata concepita per ostacolare la proposta di fusione con Psa e danneggiare i nostri negoziati in corso con la Uaw. Intendiamo difenderci energicamente da questa causa senza merito e perseguire tutte le vie legali in risposta ad essa”.

Sono certo che abbiate letto questa dichiarazione, ma ci tenevo a contattarvi personalmente per assicurarvi che non ci faremo frenare da questa azione.

Concludo, quindi, ringraziandovi di nuovo per il lavoro che avete fatto e continuate a fare per creare un'azienda straordinaria. Manteniamo alto il nostro livello di prestazioni poiché ha chiaramente preoccupato alcuni del nostri concorrenti».