Motori fermi nell'ultima decade di dicembre alla Fca

TERMOLI. Dalla Rsu Uilm dello stabilimento Fca apprendiamo che si è riunito nel pomeriggio di oggi il comitato esecutivo del Termoli Plant. L'azienda ha comunicato la fermata con cassa integrazione dal 23 al 31 dicembre 2019 per tutti gli addetti e collegati appartenenti alle unità produttive 8v. e 16v. La richiesta è in via cautelativa per l'unità motori 8v.

Per l’unità Cambio c520 e c546 nei giorni 9 dicembre 2019 e 2-3 Gennaio 2020 ci sarà la chiusura con par collettivo. Per gli addetti al motore V6 chiusura con par/ferie dal 23 al 31 dicembre 2019 e nei giorni 2 e 3 gennaio 2020. Inoltre si recupereranno le giornate di senza lavoro per gli addetti del reparto montaggio 8v. (fermate del 19 luglio e 11 settembre 2019), solo sul primo turno di sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre. Nei prossimi giorni si terrà una riunione in merito ai programmi 2020 dello stabilimento.