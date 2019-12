TERMOLI. L’avvocato Micaela Bruno, componente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino, con delega alla formazione e specializzata nel diritto di famiglia, è stata eletta come presidente regionale in Molise dell’Ami, l’associazione dei Matrimonialisti.

La nomina è stata conferita nell’ultimo fine settimana, a Roma, in occasione dell’undicesimo congresso nazionale.

L’Ami è presieduta da Gian Ettore Gassani, che intervistammo a Termoli, nel primo seminario del corso terminato a novembre, proprio sul diritto di famiglia.

L’avvocato Micaela Bruno è stata scelta da Gassani come riferimento massimo in Moliseaffinché possa seguire i trend della regione sul diritto di famiglia in materia civile e penale delle controversie matrimoniali.

Sabato mattina alle ore 11 c’è stato il primo direttivo di costituzione, poi a seguire la proclamazione e ieri mattina la riunione con tutti i presidenti.

«È un momento molto importante per il mondo forense sia a Larino che per il Molise – spiega la neo presidente Bruno - che mancava di un presidio Ami – sabato mattina alle ore 11 al residence di Ripetta il commissario straordinario ha riunito l'assemblea dei soci per la determinazione del nuovo consiglio distrettuale del Molise».

Come detto, presidente è stato nominato l’avvocato Micaela Bruno, che ha accettato l'incarico con l'impegno a garantire un’ampia e trasversale formazione in materia civile e penale sui temi legati al diritto di famiglia ed alla tutela delle fasce deboli. Altri incarichi sono andati a Luigi Iavasile, come segretario e alla tesoriera Giovanna Bisaccia.

Il presidente dell’Ordine forense di Larino, Oreste Campopiano, è stato invitato ad honorem (unitamente a tutto il board) a portare il saluto del consiglio dell’Ordine con l'auspicio di una fattiva collaborazione con tutte le associazioni del territorio.

Il congresso ha avuto notevole affluenza di avvocati da tutta Italia.

Tra i relatori, anche l’avvocato Domenico Bruno e l’avvocato Maria Masi, vice presidente del Cnf, insignita quale socio onorario Ami.