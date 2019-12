TERMOLI. Sono state circa sessanta le imprese che hanno partecipato all'incontro formativo e informativo sui nuovi "corrispettivi telematici" organizzato ieri pomeriggio dalle direzioni regionali di Casartigiani Molise e Cna Molise.

I numerosi imprenditori presenti all'incontro - tenutosi presso la Sala convegni dell'azienda partner "Emmeci Miniello" di Termoli - hanno animato con interventi specifici l'evento in questione. Le aziende del settore commercio, turismo ed artigianato presenti in sala, hanno risposto in modo determinato e puntuale all'invito delle due Organizzazioni di Categoria, consapevoli delle novità fiscali che andranno in vigore anche per le piccole e piccolissime imprese dal primo gennaio 2020.

A coordinare l'incontro il Segretario Regionale di Casartigiani Molise, Liberato Russo, coadiuvato dal dr. Giuseppe Trivisonno, Segretario Regionale della Cna Molise e da Macrina Caruso, Segretario Provinciale della medesima Organizzazione. Gli stessi hanno dato importanti informazioni sugli aspetti normativi e legislativi in capo al nuovo sistema di trasmissione telematica del cosiddetto "scontrino fiscale", al fine di evitare inutili sanzioni amministrative per le imprese da parte degli Enti preposti ai controlli. Degno di nota il supporto tecnico di Simona Minelli, referente della medesima azienda, che ha fatto luce su tantissimi aspetti legati alla stessa trasmissione telematica, alle peculiarità dei nuovi registratori di cassa, ai tempi e alle modalità di trasmissione e ai tanti accorgimenti che renderanno più semplice comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate.



Il nutrito dibattito finale è stato l'occasione per mettere sotto i riflettori i numerosi dubbi e perplessità delle stesse aziende che - a gran voce - hanno evidenziato come determinati processi amministrativi, benché studiati per velocizzare i controlli da parte dello Stato, costituiscano ancora una volta un orpello e un impegno per la stessa gestione aziendale, caricando di ulteriori costi le stesse imprese già penalizzate da un sistema economico particolarmente stagnante. A tal proposito i relatori hanno evidenziato la possibilità, per le stesse imprese, di richiedere un rimborso economico allo Stato proprio in relazione all'acquisto dei nuovi registratori di cassa, rimborso che si potrà ottenere attraverso il credito di imposta. Le direzioni di Casartigiani Molise e di Cna Molise si dicono comunque soddisfatte per l'esito dell'incontro, assicurando a tutte le aziende interessate massima assistenza nel disbrigo delle pratiche per l'avvio delle suddette procedure.

In un percorso di condivisione e di progettualità futura, le due Organizzazioni di categoria si sono date appuntamento per i primi mesi del nuovo anno, per discutere e approfondire nuove tematiche di interesse generale e di opportunità per gli imprenditori.