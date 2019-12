Sevel, Uilm: «Riprendere il confronto sospeso a Torino per accordo sui 17 turni»

ATESSA. I sindacati della Sevel ed in particolare la Uilm tornano sul tema turnazioni e chiedono un confronto urgente:

"In data odierna la direzione Sevel ha convocato gli Esecutivi di Uilm e Fismic per l'esame congiunto sull'applicazione dei 12 turni che si protrarranno anche per il 2020.

Nel prendere atto della comunicazione aziendale, abbiamo chiesto alla direzione Sevel di riprendere urgentemente il confronto sospeso a Torino il 18 ottobre con Fca e i nazionali per fare un accordo sui 17 turni (12 turni e 5 notte volontaria).

Al tavolo con Fca e Sevel riproporremo i nostri 5 punti per far riconoscere, da subito, alle lavoratrici e ai lavoratori condizioni di miglior favore considerando la specificità della Sevel.

Per quanto riguarda la chiusura di fine anno, abbiamo sottoscritto un accordo con le seguenti modalità:

- Il 23 dicembre il turno C (notte) non lavora; - il 24 dicembre chiusura; - dal 31 dicembre al 6 gennaio chiusura.

Le giornate/turni del 23-24-31 dicembre e del 2-3 gennaio saranno coperti con Par/ferie; mentre per la copertura di sabato 4 gennaio, è stata anticipata la festività di San Leucio che cadrà sabato 11 gennaio 2020. In aggiunta, ai 650 lavoratori somministrati sarà prorogato il contratto fino a metà marzo 2020."

Così, in una nota stampa la RSA UILM Sevel