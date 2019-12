Alla Fca in arrivo a dicembre 170 euro in busta paga grazie alla detassazione

TERMOLI. Ogni tanto filtrano pure delle buone notizie per i dipendenti del gruppo Fca-Cnhi e Marelli (quest'ultima ceduta dalla famiglia Agnelli): in arrivo un premio di 170 euro a dicembre grazie alla detassazione. Ad annunciarlo è stata la segreteria nazionale della Uilm e divulgata sul territorio dalla segreteria territoriale con Francesco Guida.

«Con la busta paga di dicembre sarà effettuato un conguaglio positivo dovuto alla detassazione del premio di produttività. Questo porterà un beneficio medio di circa 170 euro, variabile per ogni lavoratore e comunque passibile di eccezioni. Si ricorda infatti che secondo la legge sono ammessi a beneficiare del regime della detassazione i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio hanno percepito reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 80.000 euro annui; inoltre l’importo complessivo del premio assoggettabile a imposta sostitutiva del 10% è fissato a 3.000 euro, ma in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, come in FCA-CNHI-Marelli, tale limite è aumentato a 4.000 euro per i contratti stipulati prima del 24 aprile 2017.

Si tratta naturalmente di un altro beneficio dovuto al CCSL, in questo caso al rinnovo del 2015».