Sevel, Apetino (Fim-Cisl): «Intesa importante per i lavoratori»

ATESSA. «Nella giornata di ieri, presso la sede di Fca a Roma, abbiamo sottoscritto un’intesa con la direzione del Gruppo Fca che prevede un riconoscimento economico di 35 euro ai lavoratori del sito SEVEL per il secondo turno del sabato». Questa la dichiarazione del coordinatore nazionale Fim-Cisl Settore automotive Raffaele Apetino a margine dell'incontro.

«Nell‘accordo abbiamo definito che le parti si incontreranno entro il mese di maggio 2020 per verificare l’adeguatezza complessiva delle soluzioni indicate nell’accordo, anche in relazione all’analisi di possibili soluzioni di riduzione di prestazione lavorativa nella giornata di lavoro del sabato. Un risultato importante per i circa 6000 lavoratori del sito abruzzese, che da oltre 10 anni macinano record su record per la produzione di veicoli commerciali in joint-venture con il Gruppo Psa che insieme ad Fca nei giorni scorsi ha annunciato la fusione dei due gruppi.

Anche per questi motivi come Fim Cisl riteniamo adesso di fondamentale importanza tenere un incontro con Fca per capire i contenuti della fusione con il gruppo francese di Psa, per valutare sia le opportunità, sia le ricadute occupazionali in un momento di profonda rivoluzione del settore automotive, che in Italia da lavoro ad oltre 268mila addetti. Come Fim Cisl abbiamo ribadito al Presidente Conte che il Governo non deve essere spettatore ma deve mettere in campo tutte le iniziative necessarie a partire da forti investimenti sulle infrastrutture, per accompagnare la transizione verso l’elettrico altrimenti assisteremo al declino completo del settore automotive nel nostro Paese».