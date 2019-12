Ricostituito il comitato degli ex lavoratori dello Zuccherificio: «La politica regionale si muova»

TERMOLI. Nella serata di ieri Ieri presso il lido Medusa a Termoli, c'è stata un'assemblea delle ex maestranze dello Zuccherificio. All'assemblea ha partecipato anche il consigliere regionale pentastellato Valerio Fontana, che insieme ai due ex dipendenti Francesco Milazzi e Antonio Cappabianca, ha relazionato sull'esito dell'incontro avvenuto il giorno prima a Roma, al ministero del Lavoro. All'assemblea c'è stata una nutrita partecipazione delle ex maestranze e traspare un briciolo di speranza e di fiducia sul percorso iniziato.

«Abbiamo ricordato che purtroppo per lo Zuccherificio, la politica regionale non ha messo in campo alcuna iniziativa per sostenere il reddito degli ex lavoratori e che i sindacati non hanno mosso un dito a loro favore. Dall'assemblea si è ricostituito il Comitato ex lavoratori Zuccherificio.

Il Comitato chiede alla politica regionale di aderire alle iniziative ministeriali ed intraprendere un percorso comune, che porti risultati positivi anche per le ex maestranze dello zuccherificio,rimaste ormai senza lavoro e con gli ammortizzatori sociali scaduti».