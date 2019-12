TERMOLI. Anche per i rappresentanti sindacali dellì’Aqcfr Termoli alla Fca i prossimi 2 anni saranno impegnativi! Nei giorni 11 e 12 dicembre 2019 a Torino si è svolto il consiglio nazionale del gruppo Fca/Cnhi/Magneti Marelli. Il Plant termolese è stato rappresentato da Marco Travaglini e Vittorio Cornacchione. «Analizzando a fondo tutti gli scenari e del prossimo biennio, nasce l'evidenza di un periodo molto impegnativo caratterizzato dallo sviluppo del piano industriale globale e dalla fusione con Psa. Il Plant di Termoli non sarà da meno, con nuovi investimenti su impianti produttivi e riassetti sulle linee tradizionali. Contemporaneamente si è valutato il lavoro svolto e i risultati raggiunti sin ora grazie alle rimostranze della Associazione Quadri e Capi Fiat, anche successivi alla stipula del Ccsl 2019-2022. Ottenuti grazie alla costante pressione fatta dalla Aqcfr e le Rsa dei Plant, in maniera pressoché esclusiva nell'ambito impiegatizio, spesso categoria snobbata dai sindacati generalisti, perché erroneamente associata a una casta benestante aziendale.

Dalla single badging e lo smart working per la flessibilità del lavoro, poi all'aumento del contributo aziendale ai fondi pensione integrativi, fino allo storico stravolgimento della modalità della retribuzione straordinario sabato e con un notevole incremento economico. Con l'intento di stimolare l'azienda Fca senza tregua, si affronteranno i prossimi passi dell'inquadramento, su cui, nei singoli Plant il capitolo meritocratico legato anche all’anzianità di ruolo e le indennità di funzione. Sull'imminente rinnovo del fondo sanitario Fasif , sono state espresse molte perplessità sulle quote e sulle nuove condizioni sanitarie non ancora formalizzate, trasformando il Fondo nato come "mutuo soccorso" favorevole alle famiglie, in una vero contratto assicurativo individuale. I delegati Aqcfr del Plant di Termoli sono sempre a disposizione per tutte le info e necessità della categoria.