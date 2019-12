TERMOLI. Da questa mattina possiamo dire che qualcosa si muove per quanto riguarda il lavoro di ripristino delle opere di difesa del porto di Termoli (scogliera del molo Nord-Est e riparazione dei fenomeni di sgrottamento conseguenti all'erosione costiera).

Noi abbiamo parlato in esclusiva con il direttore dei lavori del Motopontone "Inmare I" Riccardo Iennarelli, che ci ha spiegato in dettaglio, quello che occorre per portare avanti i lavori e i possibili tempi d'impiego dei lavori soprattutto per quanto riguarda la strada che è chiusa ormai è chiusa da tanto tempo e tanti disagi soprattutto d'estate.