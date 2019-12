Verso la fusione: Psa approva il memorandum, ora tocca a Fca

TERMOLI. Giorni decisivi per la fusione dell'anno, quella tra i gruppi automobilistici Fca e Psa, che avrà un impatto industriale e occupazionale di enorme rilievo sia in Francia che in Italia, oltre nei Paesi dove i due costruttori di auto sono presenti.

L'agenzia di stampa economica Bloomberg ha battuto poche ore fa la notizia che il Consiglio di Sorveglianza di PSA ha approvato infatti un Memorandum di intesa per l’avvio della fusione col Gruppo Fca.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo italo-americano dovrebbe riunirsi proprio in queste ore. Con la volontà di approvare a sua volta il medesimo Memorandum. L'obiettivo era di chiudere l'intesa entro la fine dell'anno.