Fca, la lettera del presidente John Elkann ai dipendenti

TERMOLI. A margine della sottoscrizione del memorandum d'intesa tra Fca e Psa per la fusione tra i due gruppi automobilistici, diffusa una lettera a dipendenti da parte del presidente John Elkann.

«Cari Colleghi,

Nella vita di ogni grande azienda e delle sue persone, alcuni eventi sono immediatamente riconoscibili come pietre miliari destinate a entrare nella storia.

Per FCA, l’accordo che abbiamo appena siglato con Groupe PSA è uno di questi.

Siamo all’inizio di un percorso entusiasmante che sta reinventando l’automobile e i prossimi anni saranno cruciali per rimodellare il nostro settore attorno a tre pilastri: veicoli alimentati a energie alternative, guida autonoma e connettività. La rivoluzione tecnologica che stiamo abbracciando richiede un approccio più innovativo di qualunque altra sfida abbiamo affrontato finora.

FCA e PSA sono aziende forti, entrambe espressione tangibile di un livello eccezionale di dedizione personale e di un incessante lavoro di squadra in tutte le rispettive attività.

Abbiamo fatto grandi cose, ognuna in modo indipendente, ma insieme faremo qualcosa di davvero straordinario.

Il nostro obiettivo comune, nella nuova era della mobilità sostenibile, è quello di essere pionieri nello sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, con prodotti innovativi e soluzioni all’avanguardia. Insieme, potremo raggiungere i nostri obiettivi in modo più rapido ed efficace, creando valore e opportunità significative per tutti i nostri stakeholder. Naturalmente, questo percorso parte da tutti voi, che avete ottenuto risultati straordinari negli ultimi anni. I benefici si estenderanno poi a tutti i nostri clienti, ai nostri partner, ai nostri azionisti e, ovviamente, alla società in generale e alle comunità in cui operiamo e alle quali stiamo dando ogni giorno il nostro positivo contributo.

L’esperienza che abbiamo fatto in FCA, e da cui abbiamo tratto un vantaggio enorme, ci ha insegnato che quando due aziende si uniscono, la chiave è creare una realtà che faccia emergere il meglio delle culture che lo compongono. In questo modo, la ricchezza e la diversità di idee, esperienze e prospettive si alimentano in continuazione, diventando la base per creare soluzioni sempre migliori alle sfide future.

Tutto ciò richiede una leadership eccezionale e noi abbiamo la fortuna di iniziare questo percorso insieme avendo a disposizione i migliori team che esistono oggi nel settore.

Mi fa molto piacere che Carlos Tavares, che ha fatto un lavoro straordinario in PSA, sia il primo a ricoprire il ruolo di CEO del gruppo risultante dalla fusione. E Mike Manley, che nell’ultimo anno ha guidato FCA con grande energia, impegno e successo, sarà al suo fianco.

Le nostre due aziende – entrambe un orgoglioso esempio di imprenditoria familiare la cui dedizione e il cui impegno rimangono costanti nel corso del tempo e delle generazioni – hanno contribuito a definire il nostro settore fin dalle origini, più di un secolo fa. Adesso, uniamo le nostre forze per scrivere un nuovo e ancora più ambizioso capitolo della storia dell’automobile, con la volontà e la determinazione di costruire una grande azienda e svolgere un ruolo decisivo nel plasmare questa nuova era.

Ovviamente c’è ancora molto da fare nei prossimi mesi e dovremo lavorare instancabilmente per soddisfare i requisiti di approvazione necessari per portare a termine l’impegno che abbiamo sottoscritto. Ma oggi sono molto felice di poter celebrare il primo passo nella creazione di una grande azienda e non credo ci possa essere modo migliore per chiudere il 2019 e iniziare il nuovo anno.

Grazie a tutti voi per il lavoro che avete fatto quest’anno e i miei migliori auguri di buone feste a voi e alle vostre famiglie.