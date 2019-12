«Sevel, negata partecipazione all'assemblea sindacale ai lavoratori dello Slai Cobas»

ATESSA. Sul piede di guerra la Slai Cobas che denuncia "l'ennesima violazione del diritto e delle libertà sindacali, da parte della direzione Sevel, a danno di alcuni operai con la negazione all’ingresso in stabilimento e partecipazione all’assemblea sindacale promossa dai firmatari l’accordo, senza mandato e non votato dai lavoratori, sulla prosecuzione per il 2020, del regime turnistico in vigore dallo scorso mese di ottobre."

Il Coordinamento provinciale Stai Cobas preannuncia ricorso legale a tutela dei lavoratori interessati.