La Sati rettifica e specifica: ha sempre provveduto a pagare gli stipendi

TERMOLI. In riferimento al comunicato stampa delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL FNA E FAISA CISAL del 28/12/2019, con il quale le OO.SS. lamentavano l'omesso pagamento delle mensilità ai dipendenti delle imprese di Trasporto Pubblico Locale extraurbano su gomma, la scrivente società SATI S.p.A. precisa quanto segue.

E' notorio che la SATI S.p.A., contrariamente ad altri gestori, ha sempre provveduto a pagare puntualmente tutto quanto spettante ai propri dipendenti, provvedendo in tal senso anche nel caso in cui la Regione Molise abbia ritardato di corrisponderle il contributo chilometrico mensile.

Anche in questo caso l'omesso pagamento di due corrispettivi mensili da parte della Regione Molise ha determinato per la scrivente società la necessità di chiedere anticipazioni bancarie per consentirle di provvedere al pagamento della mensilità maturata, ossia la tredicesima.

Pagamento che sarà prontamente effettuato non appena la SATI S.p.A. avrà ottenuto l'anticipazione bancaria tempestivamente richiesta.

La SATI S.p.A. deve evidenziare altresì che, malgrado le rassicurazioni ottenute, non ha ricevuto ad oggi ii corrispettivo regionale relativo al mese di novembre e del maturando mese di dicembre, mentre la mensilità di ottobre e stata accreditata solo in data 27 dicembre, cosa che smentisce quanto asserito dalle OO.SS. circa la puntuale corresponsione del contributo mensile.

E' necessario evidenziare, perché non rispondente al vero, che il ritardo nell'accredito del corrispettivo abbia riguardato una sola mensilità, per le ragioni tutte in precedenza già esplicitate.

Malgrado quindi la SATI ad oggi, lo si ripete, non abbia ricevuto it pagamento del corrispettivo relativo ai mesi di novembre e dicembre 2019, comprensivo quindi anche dei ratei di tredicesima mensilità, si ê già prontamente attivata per ottenere, con notevole aggravio economico, l'ennesima anticipazione bancaria al fine di provvedere al pagamento di quanto maturato.

Affermare quindi, infine, genericamente, che "il mancato pagamento dello stipendio e purtroppo una triste realtà che accomuna mite aziende" non solo non risponde al vero ma rappresenta altresì l'ennesimo tentativo di diffamare e mettere in cattiva luce l'immagine della scrivente società che, invece, ha sempre correttamente operato sia nel rispetto del contratto che nell'erogazione del servizio in ottemperanza a quanto stabilito dal CCNL e dalla normativa di settore.

Appare evidente che l'ennesimo comunicato stampa delle OO.SS., strumentale e non veritiero, abbia la sola finalità di alimentare un ingiustificato discredito nei confronti di SATI S.p.A., nel tentativo di trasmettere alI'opinione pubblica la non corretta informazione che altro gestore non molisano sarebbe in grado di meglio garantire l'erogazione del servizio di trasporto pubblico.