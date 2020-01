Il 2020 di Fca: a Rivolta del Re l'anno zero tra dismissioni e nuovi motori

TERMOLI. Non si può iniziare il 2020 senza far riferimento al polmone industriale e occupazionali più importante del Molise, la Fca, ormai Fca-Psa, visto il percorso di integrazione che si concluderà nel 2021. Il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo, ha rivolto un saluto particolare, guardando al 2020. «Cari amici della Fim il 2019 è stato un anno particolare, caratterizzato soprattutto da tante incertezze nel nostro settore. Ci siamo dovuti spesso confrontare con vertenze aziendali, che a causa della crisi industriale e economica in alcuni casi hanno chiuso in altri sono soggetti a ricorsi continui di ammortizzatori sociali.

Pensiamo che l’illusione di essere usciti dal famoso tunnel della crisi è durato poco, tanto è vero che la realtà che stiamo vivendo lo dimostra a pieno. Il nostro auspicio è che nonostante il momento difficile, dopo le comunicazioni fatte il 20 dicembre dalla direzione della Fca di Termoli, il 2020 possa essere un anno particolare per lo stabilimento molisano (a gennaio 2020 cesserà la produzione del Fire 8V) e cioè un anno con tanti punti interrogativi ma con altrettanto prospettive per il futuro grazie all’annuncio della produzione dei due nuovi motori della nuova famiglia del FireFly. Tali presupposti ci impongono di non abbassare la guardia, ma di continuare nella nostra missione di essere vigili affinché tutte le comunicazioni fatte vengano realizzate. Vogliamo trasmettere a tutti i lavoratori le nostre convinzioni, e cioè che oggi non bisogna accontentarsi degli obbiettivi raggiunti seppur soddisfacenti, ma assumersi la responsabilità di difenderli nella consapevolezza di conquistarne di nuovi e più ambiziosi.

La Fim auspica a tutti un 2020 ricco di lavoro, pace, salute, solidarietà nel rispetto dei diritti e dei doveri per un futuro migliore».