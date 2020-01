TERMOLI. Da Termoli si alza il coro di chi addita alla carenza di sicurezza nel perimetro industriale della Fca. «La Sevel purtroppo non è l’unica isola infelice di Fca – tuona Stefania Fantauzzi dellì’Usb lavoro privato e del coordinamento della Fca di Termoli - per fare davvero sicurezza, il medico competente e la sicurezza tutta, non possono essere stipendiati dalla Fca di cui sono controllori!

Chi certifica la bontà della sicurezza degli ambienti di lavoro e del modo di lavorare, non può essere l’azienda stessa! Chi calcola se i carichi sono eccessivi, non può essere lo stesso soggetto che cerca di risparmiare sul numero di persone occupate! non è palesemente questo un conflitto di interessi?

Se non ne siete convinti, provate a chiedere come si comporta il medico competente con chi lavora nei nostri stabilimenti! Chiedete con quale frequenza effettua la sorveglianza sanitaria! Se rilascia i fogli delle limitazioni! Se informa rispetto ai rischi che corriamo! Se riceve ed assume le espressioni mediche specialistiche! Chiedete!

Un pensiero anche a Massimo Lombardi e Antonietta Cadoni». Lo stesso sindacato, che opera alla Sevel, «Alla vicinanza alla famiglia e al dolore per la perdita di una giovane vita vanno aggiunte doverose considerazioni. Da anni denunciamo situazioni pericolose che oggi a tutti appaiano tangibili, mentre in tanti hanno girato la testa altrove. Non è certamente il momento delle polemiche, ma la morte di Cristian, ragazzo di 29 anni, recatosi a lavoro per guadagnarsi onestamente da vivere, non può essere ricondotta alla sola casualità: siamo sicuri che sia sempre un bene che un’azienda produca senza sosta non concedendo tempi congrui per effettuare lavori e manutenzioni varie? Siamo sicuri che i sistemi di controllo siano efficaci?

Come sindacato da anni facciamo denunce che spesso si arenano nella burocrazia, o a causa dello scarso personale a disposizione degli enti di controllo esterni; denunciamo da tempo un sistema che a nostro avviso antepone gli obiettivi economici all’essere umano, e chi dovrebbe rappresentare i lavoratori e cercare di tutelarne gli interessi, la salute e la sicurezza non ha fatto abbastanza.

Basti pensare che da un anno e mezzo non si fanno elezioni delle Rls e che il sistema di relazioni sindacali non permette ricambio e reale rappresentanza democratica . La morte di un uomo non è accettabile e come organizzazione continueremo a denunciare ogni situazione a nostra conoscenza, a chiedere alla politica regionale e nazionale di potenziare gli enti di controllo, di modificare il sistema di appalti e sub-appalti fatti sulla pelle dei lavoratori. Auspichiamo che la magistratura renda almeno giustizia alla famiglia di Cristian e che tutti coloro che hanno responsabilità diretta ed indiretta aprano gli occhi per non rendere vano questo Sacrificio».