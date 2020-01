Cobas: «Un morto alla Sevel? Prima o poi doveva succedere»

ATESSA. Riceviamo e pubblichiamo nota stampa a firma dei Cobas:

“Ce l’aspettavamo, prima o poi doveva succedere!” E’ questo il commento più diffuso tra i lavoratori Sevel di Atessa. Coloro che lavorano in Sevel sanno benissimo che il successo dell’azienda non dipende dalle innovazioni tecnologiche, bensì dai ritmi infernali di lavoro dentro la fabbrica e dai turni massacranti, che in taluni casi è concausa di incidenti in itinere, come nel 2019.

Noi non essendo autorità inquirente, non possiamo emettere sentenze a cuor leggero. Ma le lamentele sui ritmi infernali, sulle relative malattie articolari, che tanti operai Sevel lamentano, questo si lo possiamo denunciare! Non meno ingiusta e discriminatoria è la pratica, estesissima, del lavoro interinale ed esternalizzato. E infatti la povera vittima (Leggi), altri non era che un lavoratore “esterno” a Sevel.

Non meno ci colpisce lo sdegno dei sindacati collaborazionisti, che ben sanno quale situazione e clima si respira in Sevel. Dunque il loro “pianto greco” lo rimandiamo ai mittenti, ricordando che in nome di una produttività, che fa il paio con la distruttività fisica non è fare sindacato, ma collaborare allo sfruttamento dei lavoratori .

Ai lavoratori diciamo: non fidatevi delle promesse! Prendete in mano il vostro destino, decidendo di rivendicare dignità e salario strafottendovene dei sindacati collaborazionisti!

La conflittualità nei posti di lavoro è un segnale che la dirigenza aziendale non può più contare su imbonitori di regime, per far passare decisioni produttive che nel tempo distruggono lavoro, vita e socialità dei lavoratori!

CONFEDERAZIONE COBAS COBAS del LAVORO PRIVATO