Meno giorni in mare nel 2020, decise le date del fermo pesca e degli stop aggiuntivi

TERMOLI. Non ha perso tempo il Ministro per le Politiche agricole e forestali, Teresa Bellanova, che con proprio decreto ha già fissato i termini del fermo pesca 2020. Ma non solo, per scelta dell’Unione europea, si potrà pescare sempre meno e alle soste già note c’è un ulteriore periodo, da spalmare durante l’anno e questo allarme le organizzazioni ittiche. Per l’anno 2020, per le unità da pesca autorizzate in licenza all’utilizzo dei seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca, per un periodo di 30 giorni consecutivi, per il Molise, compreso nel tratto San Benedetto del Tronto-Termoli, dal 17 agosto al 15 settembre.

Entro il giorno di inizio del periodo d’interruzione temporanea obbligatoria di cui al precedente comma 1, l’armatore interessato provvede a consegnare all’Autorità marittima, nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, i pertinenti documenti di bordo (ivi compreso, ove previsto, anche il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del carburante). Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti disposizioni, ovvero apposizione di sigilli da parte dell’Autorità marittima, quest’ultima, durante il periodo d’interruzione temporanea obbligatoria, può autorizzare l’unità interessata al viaggio di trasferimento temporaneo in altro porto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.

Per l’anno 2020, in ossequio alle limitazioni di cui alla vigente normativa unionale, in funzione della Gsa nel cui ambito ricade l’ufficio d’iscrizione, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, le unità da pesca di cui al precedente articolo 1 effettuano ulteriori giorni d’interruzione temporanea obbligatoria. Le modalità di svolgimento delle giornate aggiuntive di interruzione temporanea obbligatoria sono determinate dello stesso armatore interessato che, entro le ore 9 del giorno prescelto, dovrà darne comunicazione scritta all’Autorità marittima del porto base e/o d’iscrizione. In base alle categorie, le giornate vanno da 14, 20 e 26.

Le giornate aggiuntive devono essere integralmente effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2020. In assenza della comunicazione preventiva, le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse non possono essere utilmente considerate ai fini del computo complessivo dell’interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva. Fermo restando quanto previsto dai Ccnl in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l’esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”. Poi, misure tecniche, con un giorno in meno di pesca, dal 16 settembre al 24 novembre, sempre nel tratto San Benedetto del Tronto-Termoli.