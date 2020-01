Vongole nell'Adriatico, concessa la deroga sulla taglia minima

TERMOLI. Vongole, bene il via libera dal Parlamento Ue alla deroga per la pesca in Adriatico. La Uila Pesca esprime soddisfazione per il via libera da parte della commissione pesca del Parlamento europeo alla deroga concessa all’Italia, anche per il 2020, sulla taglia minima commerciale della vongola dell’Adriatico.

Una decisione di buon senso che ribadisce le evidenze scientifiche portate avanti da tutto il sistema Italia (associazioni, ricercatori, istituzioni) a supporto di una richiesta che, è stato dimostrato, garantisce la sostenibilità della risorsa. Una decisione che dà sollievo e ridà fiducia nel futuro ai lavoratori e alle imprese che da questa attività traggono il loro reddito e il loro lavoro.

La Uila Pesca ritiene importante proseguire sulla strada della collaborazione tra forze sociali, mondo della ricerca e istituzioni per far fronte, con argomentazioni scientifiche e ineludibili, alle altre discrasie che si registrano tra le norme comunitarie e le reali peculiarità della pesca italiana e mediterranea.