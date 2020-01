Sevel: fino a domenica in cassa integrazione 700 dipendenti, trasfertisti a casa

ATESSA. Nella giornata odierna si è tenuto l'incontro fra la Direzione aziendale e il Comitato Esecutivo della Sevel.

A partire dal 1° turno di domani, 8 gennaio 2020 e fino a domenica 12 gennaio compreso, l'Azienda per gestire la situazione straordinaria che si è venuta a creare dopo il tragico evento del 3 gennaio 2020, si disporrà nella seguente modalità: la produzione giornaliera si attesterà intorno ai 900 veicoli/giorno e di conseguenza, circa 700 lavoratori in tutto lo stabilimento, saranno interessati dalla cassa integrazione ordinaria e riceveranno comunicazione individuale dal proprio Supervisor.

Inoltre, quasi tutti i trasfertisti, durante il suddetto periodo non presteranno attività lavorativa in Sevel.