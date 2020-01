Si pesca di meno nel 2020, Guidotti: «Necessario per salvare il mare»

TERMOLI. Per il presidente di Federcoopesca Molise, Domenico Guidotti, c’è poco da dire sul decreto del Ministro Bellanova sull’attività ittica nel 2020. Non che non si debba commentare, ma sono state misure dovute per attenuare la portata della volontà di una Unione Europea sempre meno propensa allo sfruttamento delle risorse ittiche nel Mediterraneo.

L’aver scelto il periodo di fermo biologico già dall’inverno, conservando la possibilità di uscire in mare fino a metà agosto, è considerato un aspetto positivo. Sull’ulteriore periodo di stop all’attività, che va da due a quattro settimane effettive a seconda della stazza dei natanti, si è trattato di un’autoregolazione per dimostrare a Bruxelles che il rispetto della fauna ittica è obiettivo comune.