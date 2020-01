Ancora disagi per i pendolari: ritarda di un'ora la corsa Campobasso-Montenero

TERMOLI. «Oggi, 9 gennaio, la linea dell'Atm Campobasso-Montenero di Bisaccia delle ore 14,15 ha ritardato di quasi un'ora per un guasto all'autobus». A denunciarlo è il Soa, che prosegue: «Non si è provveduto alla sostituzione del mezzo ma alla riparazione in loco del mezzo presso il terminal, facendo così attendere i tanti lavoratori pendolari che dovevano rientrare; nonostante il servizio venga pagato regolarmente dai viaggiatori si continua a subire disagi e disservizi. La denuncia con foto ci è stata segnalata da alcuni pendolari lavoratori stanchi della situazione; sosteniamo in maniera convinta chi chiede il diritto di un servizio pubblico che garantisca il rispetto delle persone».