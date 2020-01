Guala closures fa shopping in Germania

TERMOLI. Se Fca sposa Peugeot (Psa), un’altra azienda importante insediata nel perimetro del Cosib, guarda caso proprio di fronte allo stabilimento Fiat, si espande in Europa. Parliamo de4lla Guala Closures S.p.A., leader mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e in alluminio per vino, nonché uno dei maggiori attori mondiali nella produzione e vendita di chiusure in alluminio per l’industria delle bevande, annuncia che ieri sera è stata accettata l’offerta presentata per rilevare le attività di Closurelogic GmbH, produttore tedesco specializzato in chiusure in alluminio. Closurelogic GmbH è una società fondata nel 1958, sita a Worms in Germania, che produce chiusure in alluminio, specializzata nel settore delle bevande e acque minerali in bottiglia di vetro. Nel 2018, la società ha registrato ricavi per circa Euro 52,5 milioni e un Adj. Ebitda di circa Euro 1,6 milioni.

A metà dicembre 2019, Gcl International Sàrl, società lussemburghese del gruppo Guala Closures, ha presentato un’offerta per l’acquisizione degli asset di Closurelogic GmbH, comprensiva di tutti i beni materiali e immateriali, il magazzino e l’immobile. L’accordo prevede, inoltre, di mantenere attivo l’attuale sito produttivo tedesco grazie alla decisione presa da Guala Closures di utilizzare la forza lavoro esistente. L’esborso per l’intera operazione è di circa euro 12,2 milioni (circa euro 8,2 milioni per gli assets e circa Euro 4 milioni per il magazzino) e verrà finanziata tramite le disponibilità di cassa e l’utilizzo della Rfc del Gruppo.

Questa acquisizione consente al Gruppo Guala Closures, oltre ad una presenza significativa sul mercato tedesco fino ad oggi marginale, di consolidare la propria posizione nel mercato mondiale delle bevande e acque minerali in bottiglia di vetro; inoltre potrebbe assicurare al gruppo capacità produttiva per fornire nuovi potenziali clienti. «Questa operazione è in linea con la strategia del Gruppo di consolidamento selettivo del mercato e nello specifico quello delle acque minerali in bottiglia di vetro, mercato in forte espansione grazie all’attenzione verso la sostenibilità e alla premiumisation - sottolinea Marco Giovannini, presidente del Gruppo, - inoltre la procedura di vendita garantisce a Guala Closures la possibilità di acquisire unicamente gli assets di Closurelogic GmbH, non dovendosi far carico delle passività generate dalla passata gestione».

Maggiori dettagli e obiettivi sul processo di integrazione verranno dati al momento di finalizzazione dell’operazione che si prevede essere all’inizio di febbraio 2020. L’acquisizione verrà realizzata attraverso Guala Closures Germany, società neocostituita e posseduta al 100% da GCL International Sàrl, società lussemburghese del gruppo. Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.700 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 29 stabilimenti produttivi, tra cui quello di Termoli, e una commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Il Gruppo vende oltre 15 miliardi di chiusure ogni anno con un fatturato 2018 pari ad euro 543 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di innovazione tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande. Dall’agosto 2018, Guala Closures S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, entrando nel settembre 2019 all’interno dell’indice FTSE Italia Mid Cap.