TERMOLI. Nemmeno le ultime novità annunciate ieri allo stabilimento Fca hanno convinto la Usb lavoro privato, federazione del settore industriale che opera nell'ambito della confederazione di base.

Per questa ragione, Stefania Fantauzzi e altri attivisti del sindacato hanno organizzato stamani, alle 11.30, una conferenza stampa nella sede di via XXIV maggio a Termoli, in cui evidenziare a loro dire tutte le storture e le incogruenze che starebbero avvenendo all'interno del presidio produttivo di Rivolta del Re.