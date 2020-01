TERMOLI. Botta e risposta tra i sindacati metalmeccanici sulle dinamiche in atto allo stabilimento Fca di Termoli. Dopo l'arringa di sabato scorso dell'Usb Molise e la nota del Soa-Flmuniti di ieri, che hanno dipinto un quadro tutt'altro che edificante, anche in relazione alle dinamiche della rappresentanza dei lavoratori, il segretario regionale di Fim-Cisl, Riccardo Mascolo, a latere di un direttivo convocato per questa mattina nella sede di Termoli, ha espresso il suo punto di vista con una intervista video.