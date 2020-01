Pesca e acquacoltura: osservazioni per l'intesa sul decreto per aiuti alle imprese

TERMOLI. La Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio ha sancito l'intesa sul Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che disciplina i criteri e le modalità di concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore pesca e acquacoltura colpite da calamità naturali (misure previste dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019).

Nel corso della seduta, come si legge negli atti , il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha manifestato avviso favorevole all'intesa sull'ultimo testo diramato, con la richiesta e la raccomandazione contenute in un breve documento consegnato al Governo ed allegato agli atti (costituendone parte integrante e sostanziale).

Si riporta di seguito il testo del Documento della Conferenza delle Regoni ed il link agli atti della Conferenza Stato-Regioni.

Posizione sullo schema di Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che disciplina i criteri e le modalità di concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore pesca e acquacoltura colpite da calamità naturali. misure previste dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019

La Conferenza esprime l’intesa con la richiesta dell’istituzione di un tavolo di confronto presso la Conferenza Stato-Regioni con la presenza anche del Dipartimento della Protezione civile al fine di procedere ad un’armonizzazione della normativa applicativa, prevalentemente contenuta nella circolare della Protezione civile DIP 0069326 del 1° dicembre 2018, per inserire tra i mezzi di produzione rimborsabili i beni mobili registrati che, in massima parte, sono costituiti dai pescherecci.



La Conferenza, inoltre, esprime la seguente raccomandazione relativa alla necessità di ricomprendere, nelle schede di notifica/comunicazione alla UE del provvedimento in questione, la tipologia di aiuto in termini di garanzia in abbinamento alla tipologia di sovvenzione. Ciò al fine di consentire alle imprese colpite dalla calamità, di poter accedere agli strumenti di garanzia sul credito bancario, a copertura dei necessari investimenti di ricostruzione e ripristino.