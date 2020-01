Luce e gas: come difendersi dagli aumenti

TERMOLI. La Federconsumatori lo ha già annunciato: il 2020 sarà l’anno della stangata per le famiglie, che dovranno fare i conti con aumenti di oltre 600€ annui sulle bollette di Luce e Gas.

Risparmiare è diventata una priorità per i consumatori che, con il passaggio al mercato libero dell’energia, si devono orientare nella ricerca di un fornitore adatto ai propri consumi, incorrendo spesso in facili fregature.

Ecco di seguito alcuni consigli per difendersi dai rincari evitando le fregature e scegliendo solo le offerte con il miglior prezzo.

Leggi attentamente la tua bolletta di Luce e Gas per scoprire a quanto ammonta la tua tariffa attuale, valutando se ti conviene quella monoraria o quella bioraria.

Scegli come metodo di pagamento la domiciliazione con fatturazione via email, che è più vantaggiosa, comporta meno costi e nessuna fregatura.

Se non hai il contatore elettronico effettua periodicamente l’autolettura per pagare sempre il giusto e non un euro di più.

Se ti è possibile, attiva l’offerta da residente perché quella da domiciliato costa di più.

Affidati a un compratore di offerte, che sia gratuito, serio e trasparente, come CheTariffa.it, che ti consente sia di effettuare una comparazione online in ordine di prezzo e in base ai tuoi consumi, sia di parlare direttamente con un operatore, che ti aiuterà nella lettura della tua bolletta e a scegliere la tariffa migliore.

Tra le migliori offerte del mese per risparmiare sulla bolletta di Luce & Gas, CheTariffa.it oggi consiglia agli utenti Illumia. Il basso costo della componente energia e gas è a prezzo bloccato per 12 mesi e non ha costi aggiuntivi né per il cambio gestore né su trasporto e oneri di sistema.

Scopri subito l’offerta

Attivando un’offerta Luce & Gas con CheTariffa.it è possibile partecipare all’estrazione di una crociera per 2 persone sul Mediterraneo, partecipa subito