TERMOLI. Con la busta paga di febbraio si avrà la seconda tranche di aumenti in Fca, Cnhi, Marelli e Ferrari, pari al 2% della paga base del proprio livello attuale di appartenenza. Le due tranche successive saranno erogate come noto a gennaio del 2021 e del 2022.

Con la stessa mensilità sarà erogato il premio annuale di efficienza di stabilimento. I relativi importi, differenti per ciascuna realtà produttiva, saranno resi noti in apposito incontro delle segreterie nazionali con Fca e Cnhi il giorno 3 febbraio e in analogo incontro il medesimo giorno con Marelli.

Proprio a febbraio in Fca e Marelli entrerà in vigore il nuovo inquadramento in sole tre aree professionali anche per gli assunti prima del luglio 2015. Come noto, il passaggio avverrà senza cambiamenti retributivi, poiché la differenza fra la precedente e la nuova paga base sarà compensata o dalla attribuzione di un corrispondente superminimo individuale non assorbibile o dall’assorbimento di una corrispondente quota di scatti di anzianità. Sono infine partiti i lavori della Commissione inquadramento relativi alla definizione di una nuova voce retributiva aggiuntiva che possa riconoscere e premiare alcune professionalità, con l’obiettivo di avviare una sperimentazione per avere uno strumento contrattuale pronto entro il prossimo rinnovo contrattuale.