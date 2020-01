L'erede del mitico Fire, lo stabilimento Fca di Termoli e il Firefly su Gazzetta.it

TERMOLI. Sta per partire allo stabilimento Fca di Termoli il periodo di transizione caratterizzato dal contratto di solidarietà per la ristrutturazione delle linee di produzione dei motori, che porteranno alla realizzazione del nuovo propulsore a benzina Firefly.

Ribalta nazionale grazie all’articolo di Giuseppe Croce su Gazzetta.it, che cita proprio lo stabilimento di Termoli, per questo motore che sarà l’erede dei mitici Fire.

«Si tratta di motori a tre o quattro cilindri, con una cubatura base di 333 cmc a cilindro e aspirazione MultiAir. Oggi, nella loro ultima evoluzione omologata Euro 6 presentata a metà 2018 come nuovo equipaggiamento per la Jeep Renegade, esistono in versione aspirata 1.0 e 1.3, e turbo della stessa cilindrata (denominati, rispettivamente, T3 e T4). Ma se delle versioni turbo avevamo saggiato le caratteristiche, perché già in gamma su Renegade e 500X, le versioni aspirate iniziano adesso ad equipaggiare i primi modelli sostituendo i precedenti Fire (che, però, al momento restano ancora usati per le versioni non ibride di 500 e Panda)», lo stralcio della scheda redatta sul portale della Rosea.

Aspettative considerevoli per uno dei punti di forza del gruppo Fca, ossia la meccanica.