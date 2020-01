Staffetta ai vertici dello stabilimento Fca: saluta Carbonatto, arriva Davide Guerra

TERMOLI. Appena il tempo di ricevere il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano all’interno del Plant e avviare la riorganizzazione produttiva che partirà il prossimo 3 febbraio, ecco che allo stabilimento Fca di Termoli matura un passaggio di consegne al vertice.

L’ingegner Marco Carbonatto lascia la direzione del Plant Fca di Termoli dopo 10 anni, passando il testimone all’ingegner Davide Guerra, che nei prossimi mesi ricoprirà questo incarico nel Polo produttivo Termolese. L’ingegner Guerra attualmente è General Manager del Plant di Bielsko Biala in Polonia.

«Dopo circa 10 anni passati alla guida della nostro Stabilimento, la Fca, ha maturato la decisione di passare il testimone della direzione – commentano i rappresentanti sindacali aziendali dell’associazione Capi e Quadri Fiat, Marco Travaglini e Vittorio Cornacchione - a Marco Carbonatto va tutta la nostra riconoscenza, oltre che per le sue capacità manageriali, per essere stata la persona che ci ha accompagnato verso grandi progetti di investimento e verso i traguardi aziendali come il Silver Wcm, buttando il cuore oltre l’ostacolo e cercando sempre soluzioni innovative per proteggere e promuovere il futuro occupazionale del territorio.

Come Aqcfr, diamo un grosso benvenuto all’ingegner Davide Guerra che eredita una missione che non può aver tregua e avrà modo di apprezzare l’essenziale contributo dello Staff impiegatizio e di tutti i lavoratori termolesi».

L'ingegner Carbonatto andrà a guidare lo stabilimento Agap Maserati di Grugliasco.