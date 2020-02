TERMOLI. Da lunedì prossimo, 3 febbraio, nulla sarà più come prima.

Il capannone di Termoli 3, storico presidio produttivo del motore Fire, che ha fatto la storia del ‘benzina’ negli ultimi 36 anni, vedrà l’avvio del ciclo di ristrutturazione che culminerà a fine estate 2020 con la produzione del nuovo Flyfire.

Stamani, abbiamo radunato proprio davanti a Termoli 3, col permesso aziendale, grazie all’intercessione della Fim-Cisl, operai di varie generazioni per raccontare cosa è stata questa epopea.

Come troviamo sul sito motorwebmuseum,

«Lo stabilimento Fiat Chrysler di Termoli aprì i battenti nel 1972, presso la valle Rivolte del Re, diventando il cuore industriale del territorio molisano e la sede produttiva dei motori Fire e Multiair.

Termoli fa parte della Rete Nazionale Città dei Motori in quanto sede di importanti stabilimenti Fiat Chrysler. Insediati nel 1972 presso la valle Rivolte del Re, gli impianti diventarono in breve tempo uno dei motori industriali dell'area molisana. Fra le produzioni che hanno visto la luce a Termoli, si contano i motori Fire e Multiair, nonché due propulsori per l'Alfa Romeo Giulia. Oggi lo stabilimento si divide in tre distinte aree di produzione che riprendono, nel nome, la località: Termoli 1, Termoli 2 e Termoli 3».

Protagonisti della nostra diretta Facebook, sono stati Riccardo Mascolo, Giuseppe Iacusso, Sebastiano Coco, Marco Laviano e Pasquale Carriero.

Il motore Fire è stato prodotto in oltre 23 milioni di pezzi.