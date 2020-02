Enti al collasso senza risorse e personale, l'allarme della Uil

TERMOLI. Sanità e pubblico impiego, venerdì scorso Tecla Boccardo, leader Uil in Molise, ha riunito a Termoli, nella sede di via Pertini, un consiglio regionale. «Abbiamo discusso del perimetro di quelli che sono i servizi sociali a seguito della crisi e della continuità di quelli che sono stati fatti, sia a livello regionale che a quello nazionale, che hanno ridotto fondamentalmente quelli che sono i servizi offerti alla cittadinanza. Abbiamo meno dipendenti, abbiamo dipendenti sempre più poveri, abbiamo meno risorse; abbiamo sicuramente un servizio pubblico che è carente e che non riesce a fronteggiare quelle che sono le esigenze in un momento particolare come questo, in cui le esigenze di servizi pubblici piuttosto che di servizi a pagamento è sempre più alto.

Noi discuteremo oggi dei rinnovi contrattuali e di come poter cambiare per riuscire a dare una svolta. Perché fondamentalmente è necessaria una continua formazione, una pianificazione continua, un piano straordinario di assunzioni ed è necessario che vengano stabilizzati tutti i precari che ci sono nella pubblica amministrazione, in modo da poter garantire, attraverso le persone che fanno la pubblica amministrazione, servizi sempre più efficienti ed efficaci; superando anche quelli che sono i limiti, sia per quanto riguarda le assunzioni sia per quanto riguarda il rinnovo dei fondi e pertanto le risorse che devono essere messe a disposizione dei dipendenti.

Il Molise, a cominciare dalla sanità, è un malato terminale. Per una serie di ragioni che sono legate più che alla capacità dei medici o degli operatori sanitari - che sono in realtà capaci e oberati di lavoro, e che riescono a fronteggiare, nonostante questa situazione, quelle che sono le necessità del territorio – abbiamo però un servizio sanitario che ha grossi problemi dal punto di vista della gestione proprio del servizio stesso. Per cui bisognerebbe fare davvero tanto, è necessaria una vera riforma che metta al centro il cittadino. La stessa cosa vale per i servizi pubblici che sono sempre più tagliati. Gli enti non ce la fanno più a sopperire quelle che sono soprattutto le carenze di personale e di risorse. Non si può continuare a tassare i cittadini per garantire i servizi. I cittadini fanno un discorso molto semplice: a parità di tasse che pago, quali sono servizi che ricevo. E francamente sono tutti delusi».