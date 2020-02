Addetti alle pulizie di asili nido e municipio senza stipendio, Fiadel contro Pulim 2000

TERMOLI. Servizi pubblici in appalto nell’occhio del ciclone a Termoli, con riferimento diretto e particolare alla condizione dei dipendenti del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale. Il segretario generale della Fiadel Molise, Valterio De Santis, ha scritto al sindaco Francesco Roberti e alla ditta Pulim 2000.

Una vera e propria denuncia pubblica e diffida ad adempiere, con richiesta di incontro urgente. «In nome e per conto dei proprio associati, dipendenti di codesta società con la presente denuncia alla cortese attenzione del sindaco del comune di Termoli, in qualità di ente appaltante, nonché all’opinione pubblica la gravissima condotta scorretta, e contro ogni legge e normativa contrattuale in materie di lavoro e appalti pubblici, ad opera della Società Pulim 2000 gestore del servizio di pulizia degli uffici comunali e asili nidi, in danno degli stessi dipendenti in particolare i pagamenti dei salari mensili. Infatti, la Pulim 2000 non paga i suoi dipendenti dal novembre 2019 con tutte le conseguenze, a dir poco drammatica per gli stessi dipendenti e loro familiari.

Ad oggi, gli stessi dipendenti vantano le mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020 maturate e non corrisposte. Poiché ormai da anni ed ogni mese questa storia si ripete, con tutto il disaggio per i lavoratori, nonostante i ripetuti ed inutili invito alla stessa Pulim ad una maggior puntualità nei pagamenti in rispetto delle normative contrattuali, siamo stati costretti, 3 giorni fa, ad agire le vie legali a tutela dei diritti ed interesse dei dipendenti in tutte le sedi opportune.

La società Pulim, per tutta risposta, non solo non ha proceduto con urgenza a quanto richiesto ma, addirittura ha fatto di peggio Ovvero; al solo mero di mettere l’uno contro l’altro, la Pulim ha effettuare il bonifico di dicembre 2019 ad una sola dipendente ignorando tutti gli altri dipendenti!». La Fiadel ha il dovere di precisare che la dipendente in questione non ha mai avanzato una richiesta alla Pulim, né personalmente né tramite la scrivente, di essere pagata solo lei trascurando o ignorando tutti gli altri dipendenti.

Pertanto, denuncia agli organi di Stampa ed informazioni tale condotta aberrante e scorretta della Pulim; chiede alla stessa un incontro urgente onde chiarire tale situazione; chiede al sindaco di Termoli di convocare le parti ai fini di tutelare i diritti dei lavoratori e se sarà necessario anche il blocco cautelativo degli ultimi canoni mensili destinati alla Pulim».