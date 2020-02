Il Macte cerca un nuovo direttore artistico, c'è tempo fino al 20 marzo

TERMOLI. La Fondazione Macte ha indetto un bando di concorso internazionale volto a individuare il nuovo direttore artistico del Museo Macte di Termoli.

L’obiettivo della procedura è quello di garantire l’individuazione del nuovo direttore artistico tra candidati in possesso sia dei necessari requisiti storico artistici, culturali e curatoriali, sia di competenze manageriali e gestionali.

Allo stesso competeranno:

- l’obbligo di predisporre i programmi semestrali di attività della Fondazione, avendo cura di corredarli del parere del Comitato Scientifico, laddove costituito, prima di inoltrarli al Consiglio di Amministrazione;

- l’obbligo di predisporre il programma di attività del “Premio Termoli” al fine di sottoporlo alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L’incarico inizierà il 2 settembre 2020, avrà durata di tre anni e sarà rinnovabile con procedura analoga. Il compenso annuo sarà, per tutta la durata dell’incarico, pari ad € 30.000 lordi, oltre a una percentuale variabile fino a un massimo di € 10.000 lordi a raggiungimento degli obiettivi indicati in contratto.

La domanda e i documenti necessari dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20 marzo presso la Fondazione Macte, Via Giappone snc, 86039 Termoli (CB), e potranno essere inviati per posta raccomandata, per posta elettronica certificata (fondazionemacte@pec.it), o consegnati a mano (dal mercoledì alla domenica nei seguenti orari: 10.00 –13.00/16:00-19:00).



Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito della fondazione Macte.