Reparti cambi in ripresa alla Fca, più ordini e zero cassa integrazione all'unità M40

TERMOLI. Si è riunito nella mattinata di oggi il comitato esecutivo di stabilimento alla Fca.

Viene annullata la cassa integrazione per la prossima settimana per tutta l'unità cambi compreso M40. Inoltre il 29 febbraio sul primo turno si recupererà la fermata del giorno 19 febbraio solo per gli addetti e collegati del cambio C520. Inoltre per una salita produttiva del cambio C520 torneranno circa 20-25 persone presso l"area cambi per arrivare ad 800 cambi giorno al C520.

A renderlo noto è stato il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo.