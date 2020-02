Sevel, ok per il Ducato elettrico entro il 2021

ATESSA. Alla Sevel si produrrà entro 2021 il Ducato elettrico. Questa mattina conferenza stampa presso la Cisl di Lanciano con Amedeo Nanni, Fim Abruzzo e Raffaele Appetino Fim nazionale settore automotive.

I sindacati hanno fatto sapere che "dopo aver scongiurato il pericolo Polonia si apre una nuova era di grandi opportunità per la Sevel di Atessa che produrrà il Ducato interamente elettrico e non un ibrido, come è accaduto, per pochi pezzi, fino ad ora."

Intanto a febbraio gli operai troveranno in busta paga 1.340 euro di premio produzione.