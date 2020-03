«Fermiamo il virus, fermiamo le fabbriche!»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa della Usb-Unione sindacale di base:

"Giudichiamo insufficiente la contromisura decisa in Commissione Sicurezza ieri tra firmatari, Fiom e Padrone: hanno stabilito un fermo di soli due turni al t4. Restano oggi in Fabbrica: Manutentori, Addetti ai Servizi, alla logistica e alle lavorazioni del motore 8 e 16 valvole.

Dopodiché tra domani e domenica notte, l’Officina tornerà a lavorare per intero. Coi pullman in comune, i bagni in comune e niente mascherine... aAmeno che non ne arrivino circa 3000 al giorno solo per la nostra fabbrica.

Noi della Unione Sindacale di Base, da giorni abbiamo posto in essere denunce, segnalazioni e chiesto l’intervento alle Istituzioni, alla Procura agli Organismi competenti, al Governo, sia a livello Nazionale che Territoriale.

Sebbene riteniamo gravissimo che si chieda ai lavoratori di perdere il salario per tutelarsi la salute, abbiamo avviato gli scioperi già dai primi giorni (dal 10 precisamente!), in modo da poter fornire un’alternativa ai lavoratori lasciati soli a dover gestire individualmente un problema di ordine mondiale. Fca Termoli sta patendo fortemente le assenze di tante Lavoratrici e Lavoratori che in questi giorni, a titolo di “sciopero” o per “malattia”, affaticano le produzioni in quelle aree che volevano vederci lavorare anche sabato, domenica, lunedì... sempre!

C’è un chiaro segnale di Indignazione, ma questo non può bastare.

Chiediamo a tutte le altre Organizzazioni Sindacali di indire SCIOPERO tutti indistintamente, e di non limitarsi al solo “stato d’agitazione” o soltanto ad una giornata (sebbene sia stato importante!) come ha fatto la Fiom.

Devono rafforzare l'azione di noi sindacati di base, in modo da restituire alle Lavoratrici, ai Lavoratori e ai loro Cari, LA SALUTE, in quanto diritto indisponibile! E per farlo dobbiamo tutti dare loro la serenità di non avere ripercussioni, che li spinge a mettersi in mutua! Cosa gravissima... Ma come criticarli in questa situazione?!?!

Noi della Usb estendiamo questi meriti e tutto il nostro Supporto a tutte quelle realtà di lavoro del territorio che patiscono la medesima situazione, anche quelle in cui non siamo presenti!

Decidiamo noi quello che lo Stato non ha deciso: restiamo a casa! Chiudiamole noi le fabbriche! Scioperiamo tutti, scioperiamo a oltranza!