"Sevel si ferma sabato 2 maggio, giornata coperta dalla cassa integrazione"

VASTO. Dai sindacati è stato annunciato ai lavoratori un nuovo stop in Sevel:

"L'azienda ha comunicato che sabato 2 Maggio non si lavorerà per svolgere attività di miglioramento causa Covid-19, la detta giornata verrà coperta in cassa. Il Ckd invece lavorerà regolarmente, inoltre verranno previo comunicazione svuotati gli armadietti degli spogliatoi per essere puliti e riassegnati."