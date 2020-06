TERMOLI. Era l'8 giugno 1988 quando iniziava ufficialmente l'attività nel mondo dell'automotive dell'azienda Stefauto di Stefano Salerno. Da allora sono passati 32 anni e decine di migliaia di auto del marchio Fiat vendute a Termoli, nel Molise e in tutta Italia.



Lui, Stefano, è un signore di cui si riconoscono qualità d'altri tempi, disponibilità e grande rispetto verso la clientela, meticolosità e accortezza nel lavoro, affabilità e un sorriso sempre presenti non solo verso i propri collaboratori ma con tutti. Da diversi anni ormai con lui nella conduzione della storica azienda termolese c'è il figlio Fabio che maestro migliore non poteva sperare di avere.



Da fine del 2019 oltre al marchio torinese, in azienda sono entrate altre due marchi con una grossa fetta di mercato in Italia, quali Renault e Dacia.



Buon compleanno Stefauto, buon compleanno ad un'azienda termolese che è vanto per la nostra città.