​Infermieri, Oss e professioni sanitarie, Boccardo: «Aumento di stipendio medio di 154 euro»

CAMPOBASSO. Infermieri, Oss e professioni sanitarie: arrivano aumenti di stipendio per lavoratori Aiop e Aris. Boccardo: “Incremento medio mensile di 154 euro per 100 mila lavoratori.

E’ stata siglata la preintesa per il rinnovo del contratto della Sanità Privata Aris Aiop 2016-2018, al termine di una lunghissima e complicata trattativa, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl con Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) hanno sottoscritto la preintesa per il rinnovo di un contratto, quello della Sanità Privata, atteso da 14 anni e che interessa migliaia lavoratrici e lavoratori, raggiungendo un incremento medio mensile oltre i 150 euro.

Dopo anni di lotte siamo dinanzi a un risultato importante che rappresenta un importante successo del sindacato unitario.

Visto che pareva non chiudersi la trattativa, nonostante la grande disponibilità che abbiamo comunque mostrato alle parti datoriali, avevamo organizzato uno sciopero per il 18 giugno e probabilmente, grazie alla forte decisione che abbiamo mostrato le nostre controparti hanno firmato una preintesa che riguarda oltre al fronte salariale, stabilisce un incremento e un’una tantum di 1.000 euro per tutti i lavoratori erogata in due tranche, amplia la sfera dei diritti, prevedendo l’allargamento e la piena esigibilità dei permessi retribuiti, ferie, garantendo almeno 15 giorni di calendario consecutivi dal 15 giugno al 15 settembre; formazione, con la costituzione di un fondo a carico delle aziende per la formazione e l’aggiornamento professionale, garantendo l’acquisizione dei crediti Ecm; orario di lavoro, rispetto alla vestizione e ai riposi estivi, introduzione delle ferie solidali per i lavoratori in situazioni di difficoltà personale, il potenziamento della contrattazione aziendale, l’inserimento per la prima volta in un contratto nazionale un articolo specifico che affronta il contrasto alle aggressione al personale e una clausola di stabilizzazione per i lavoratori a tempo determinato per contrastare il lavoro precario.

In Molise, prosegue la segretaria della categoria, l’accordo interessa centinaia di lavoratori e bisogna chiarire innanzitutto che le strutture accreditate che gestiscono soldi pubblici, devono seguire le regole dettate dalla norma e non decidere in ogni circostanza se comportarsi da pubblico o privato! Il sindacato continuerà nella difesa e tutela anche di questi lavoratori che non sono figli di un Dio minore.

Per la Uil FPL è ora che in Molise si rivedano gli accreditamenti, proprio per verificare e fare chiarezza su molti aspetti organizzativi gestionali e di espletamento dei servizi alla collettività, a partire dal personale, dal numero dei professionisti (e non altri) dipendenti nel rispetto dell’accreditamento. Inoltre non è accettabile il dumping contrattuale tra dipendenti che lavorano fianco a fianco con contratti diversi e buste paga diversi, tra dipendenti e lavoratori che provengono da società esterne: la valorizzazione delle professionalità e la parità di dignità del lavoratore vengono prima del profitto! E su questo la politica deve fare la sua parte!

Questo contratto riguarda molte strutture Molisane Neuromed, Villa Maria , San Stefar, Carsic e altre strutture della sistema sanitario regionale, escluso Gemelli che ne ha uno proprio

“Ora, conclude Boccardo, parte la consultazione delle lavoratrici e lavoratori sulla preintesa che restituisce a migliaia di lavoratori il diritto al Contratto, nel rispetto di un principio guida: stesso lavoro, stessi diritti, stesso contratto. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto Rsa, atteso invece da 8 anni, nel corso della trattativa è stato deciso dalle parti di dare il via al confronto per il rinnovo il prossimo 13 luglio”.