Ancora una settimana a singhiozzo dal 15 al 21 giugno alla Fca di Termoli

TERMOLI. Al di là delle dinamiche nazionali, produttive e finanziarie, allo stabilimento Fca di Termoli si guarda molto anche nel concreto, vista una programmazione a vista che al massimo dura una decina di giorni, come sottolineati criticamente dalle parti sociali di recente.

Per questo, settimanalmente giunge la programmazione dei turni per i sette giorni successivi, come accade anche per il periodo compreso tra il 15 e il 21 giugno prossimi.

Come rende noto la segreteria regionale della Fim-Cisl, «La direzione aziendale del Termoli Plant ha comunicato che per la prossima settimana la programmazione dell'attività lavorativa sarà la seguente: unità trasmissioni C520: lavora lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 giugno. E’ sospesa l’attività per il 18 e il 19 giugno; unità trasmissioni C546 "M40": lavora lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 giugno.

E’ sospesa l'attività per il 18 e il 19 giugno; unità motori 8/16v Montaggio: attività sospesa il 15, 16 e 17 giugno mentre lavorerà regolarmente il 18 e 19 giugno; unità motori 8/16v Lavorazione: attività sospesa per tutta la settimana a eccezione della Ute basamento 16v che lavorerà dalle ore 14 di lunedì 15 e per tutta la settimana e della Ute albero distribuzione 16v che lavorerà dalle ore 6 del 18 giugno e fino alle ore 6 del 20 giugno; unità motori T4 Lavorazione e Montaggio: le attività si svolgono regolarmente per l'intera settimana; unità motori V6 lavorazione e montaggio: attività sospesa l'intera settimana».