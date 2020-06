Mensa a turno unico e cassa integrazione, Usb: «Che succede alla Fca con Soagel?»

TERMOLI. Dall'annosa vertenza trasporti all'infinita questione occupazionale passando per le norme anti-Covid, non c'è tregua nell'impegno sindacale dell'Usb.

L'ennesimo fronte polemico viene aperto oggi dalla Rsa/Rls Usb di stabilimento alla Fca assieme alla federazione Usb Privato Molise.

«Grande preoccupazione per il Personale addetto alla mensa. A causa del Covid-19, l’Azienda ha ritenuto di passare da più turni di refezione, ad un unico turno contemporaneo per tutto lo Stabilimento.



L’accorpamento della refezione per tutti i lavoratori nell’ultima mezz’ora del turno, non favorisce il distanziamento, e disincentiva all’utilizzo del servizio, soprattutto al consumo del “pasto fresco” in favore del “sacchetto preconfezionato”, laddove invece sarebbe logico redistribuire ed aumentare i turni di mensa.

Questa variazione nell’organizzazione di ristorazione, determina un esubero del personale addetto alla ristorazione, che attualmente lavora a rotazione soltanto un paio d’ore a testa.

Come non bastasse, la “Soagel” ditta appaltatrice delle mense, minaccia di non voler anticipare più la cassa integrazione.

Ciò vuol dire, che i nostri colleghi, dal mese prossimo rimarranno senza stipendio, come già accaduto nei mesi scorsi ai colleghi dell’Albasan, i quali, rimasti senza salario per tutto il periodo del Covid, sono stati pagati solo qualche giorno fa!

Rammentiamo inoltre che la pausa mensa durante il turno, rappresenta una fase fondamentale per il recupero psico fisico, soprattutto in uno stabilimento come il nostro, dove si lavora con ritmi esasperanti e la maggior parte delle persone sono pendolari che trascorrono anche 12 ore fuori da casa!!!

La nostra proposta è quindi quella di tornare alla vecchia turnazioneper l’utilizzo della pausa mensa, anzi piuttosto di aggiungerne ulteriori, affinché la mensa rimanga un servizio utile e sicuro per i lavoratori, e affinché sia scongiurato contemporaneamente il rischio dilicenziamento degli addetti.

Non dimentichiamoci che è interesse nostro difendere il servizio mensa, poiché l’obbiettivo del padrone è il risparmio, e quindi gli converrebbe eliminarlo!!!

Per questo chiediamo con forza a tutti di appoggiaci a salvaguardia di questo diritto!»