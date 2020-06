Fim-Cisl, si dimette Marco Bentivogli: il messaggio della segreteria molisana

TERMOLI. Fulmine a ciel sereno (?) nella Fim-Cisl, il leader Marco Bentivogli, certamente uno dei sindacalisti più noti nel panorama metalmeccamico, ha rassegnato le dimissioni.

«Con la presente rassegno le mie dimissioni irrevocabili da Segretario Generale della Fim Cisl.

Ho iniziato nel 1995 a fare l’attivista della Fim Cisl. In questi 25 anni ho ricoperto tutti i ruoli e fatto sindacato in molte regioni e ho seguito dalle aziende più piccole ai più grandi gruppi. Un’esperienza formidabile. Questa scelta è assolutamente libera e meditata con me stesso, nella sicurezza che la Fim possa proseguire il proprio cammino ancora più forte. Ho sempre detto che bisogna fare più esperienze possibili per continuare a dare il senso alla propria esistenza, ho appena compiuto 50 anni e dopo 25 anni di Fim penso sia giusto cambiare reparto nel proprio impegno. Dobbiamo rappresentare sempre un motivo in più per portare le persone alla scelta dell’impegno e ciò si raggiunge confermando giorno dopo giorno la nostra coerenza. C’è un tempo per ogni cosa e per me è giunto il momento di lasciare spazio ad altri. Questa è sempre la migliore condizione per proteggere la Fim e tutte le sue donne e gli uomini nelle sfide sempre più alte che solo il sindacato riformista ha il coraggio di assumersi. Convocherò al più presto il Consiglio generale, per gli adempi statutari conseguenti».

Immediata la reazione sul territorio, la Fim del Molise ringrazia il lavoro che in questi anni Marco Bentivogli ha profuso a capo della Fim. «Ci dispiace per questa decisione presa. Nel ricordare i tanti momenti passati pieni di soddisfazioni e lotte sindacali consapevoli del vuoto che lascerà gli facciamo i migliori auguri per un altrettanto futuro ricco di impegni».