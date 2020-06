Norme anti-Covid e programmi produttivi, le novità alla Fca

TERMOLI. Doppia comunicazione da parte del management di Fca a Termoli sui programmi produttivi della prossima settimana, quella che va dal 22 al 28 giugno. Ma ci sono state anche altre comunicazioni importanti rivolte alla rappresentanza sindacale in seno al comitato esecutivo.

Giovedì la direzione aziendale della Fca di Termoli ha comunicato che per la prossima settimana la programmazione dell’attività lavorativa sarà la seguente: Unità motore T4: lavora tutta la settimana prossima.

Inoltre è annullata la Cigo dal 29 giugno al 4 luglio. Cds: da ieri si ripristina il contratto di solidarietà. Come da decreto sono state aggiunte 4 settimane di Cigo covid che l’azienda sfrutterà in toto; unità trasmissioni cambio 520/546: Cigo Covid per tutta la settimana prossima; unità motori 8/16v montaggio: lavora tutta la settimana prossima; unità motori 8/16v lavorazione: da definire nella giornata di venerdì. Unità motori V6: chiusura tutta la settimana con Cigo Covid. Inoltre sono state discusse le seguenti argomentazioni: tutte le situazioni inerenti all’emergenza Covid, verranno trattate nella riunione del comitato sicurezza; la questione turnazione mensa verrà ritrattata dopo la scadenza emergenza Covid; gli spogliatoi verranno assegnati dalla settimana prossima alle maestranze; sulla situazione dei lavoratori in Cds, abbiamo richiesto una rotazione più oculata inerenti i lavoratori che fino ad oggi sono fuori da diversi mesi; alcuni lavoratori “fragili”, riguardo emergenza covid19, sono stati già integrati a lavoro dopo la visita medica effettuata dal medico competente con esito favorevole; i lavoratori che usufruiscono dei permessi legge 104 potranno rimanere a casa fino al 31 luglio con pagamento paragonato al ricovero.

Poi, a distanza di appena un giorno muta il quadro delle turnazioni allo stabilimento Fca di Termoli. La direzione aziendale, a integrazione di quanto discusso venerdì, ha reso noto che sulla lavorazione dell'unità motori (8 e 16 valvole): dal 22 al 27 giugno resterà sospesa, ad eccezione della Ute Basamento 16 valvole e della Ute Alberto Distribuzione 16 valvole, che lavoreranno regolarmente per l'intera settimana; l'unità motori V6 riprenderà alle 6 di mercoledì 24 giugno.



Comunicazioni rese note dalla segreteria regionale della Fim-Cisl attraverso la Rsa di stabilimento.