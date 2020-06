Il Parlamento Europeo cerca 399 tirocinanti: retribuzione da 1.300 euro

BRUXELLES. Nell’immaginario collettivo viene spesso identificata come un ente distante anni luce da noi, un organismo che viene ‘mantenuto’ dagli stati che ne fanno parte: pochi, sfortunatamente, ne sfruttano le migliaia di opportunità che l’Unione Europea mette mensilmente a disposizione di tutti. Che si tratti di progetti per finanziare aziende o tirocini formativi, la grande ‘mamma’ Europa è da sempre coinvolta e tende la mano agli europei.

L’ultima opportunità disponibile, solo in ordine di tempo sia chiaro, è rivolta ai neolaureati che vogliono arricchire il proprio curriculum e regalarsi un’esperienza all’Estero (o anche in Italia) ed iniziare a comprendere come funziona la grande macchina del Parlamento Europeo. Si tratta di 399 tirocini retribuiti, cosiddetti Tirocini Schuman, o Schuman Traineeships, da attuare nel biennio 2020/2021 ed in scadenza il prossimo 30 giugno, da destinarsi a diverse aree:

Comunicazione (130 Borse);

Lingue e traduzione (69 Borse);

Amministrazione (67 Borse);

Relazioni internazionali (36 Borse);

Legge (29 Borse);

IT (20 Borse);

Economia e finanza (16 Borse);

Politiche interne UE (15 Borse);

Infrastrutture e logistica (6 Borse).

I tirocini hanno una durata di 5 mesi ed ogni aspirante tirocinante può inviare la propria candidatura fino a un massimo di 3 posizioni.

Per partecipare, oltre a dimostrare uno spiccato interesse per le attività del Parlamento e per uno o più settori di attività, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

età minima 18 anni;

essere laureati da almeno 2 mesi;

conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e ottima conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’UE;

non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all’interno di un’istituzione o di un organismo dell’UE;

non aver riportato condanne penali.





Le destinazioni previste per i tirocini sono principalmente Bruxelles (227 posti) e Lussemburgo (109). Opportunità anche in altre città dell’Unione: Atene (2), Barcellona (2), Berlino (2), Bratislava (2), Bucarest (1), Budapest (2), Copenaghen (2), Dublino (1), Helsinki (2), Lisbona (2), Lubiana (2), Madrid (3), Marsiglia (2), Milano (1), Monaco (2), Nicosia (2), Parigi (2), Praga (1), Riga (2), Roma (3), Sofia (2), Stoccolma (2), Strasburgo (6), Tallin (1), L’Aia (2), La Valletta (2), Vienna (2), Vilnius (2), Varsavia (3), Breslavia (1) e Zagabria (2). I tirocinanti che lavoreranno a Bruxelles e Lussemburgo riceveranno un’indennità di 1.335,69 euro al mese.

La prossima scadenza utile per presentare la propria domanda è fissata al 30 giugno 2020. Il tirocinio si svolgerà tra l’1 ottobre 2020 e il 28 febbraio 2021. Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata ai tirocini Schuman (LEGGI).