TERMOLI. La Uiltec "espugna" anche la Momentive eleggendo 2 Rsu su quattro, grazie a 49 voti (Della Porta Gabriele e Trotto Andrea), 1 Cgil con 47 voti ed 1 Cisl con 43 voti.

«La Segreteria si complimenta con il lavoro di squadra fatto negli ultimi anni, grazie ad un dinamico direttivo ed alla Rsu uscente. Il lavoro di rappresentanza che si appresta ad iniziare, sarà finalizzato a certificare il diritto dei Lavoratori, di questo che è il sito che da sempre è stato il punto di riferimento della chimica regionale, a migliorare ulteriormente i concetti di sicurezza (già ottimamente rappresentata in questi anni, anche se il concetto di sicurezza deve esser sempre in continua evoluzione) e riconoscere anche economicamente la qualità professionale dei Dipendenti.

A giorni vedremo nascere anche le nuove Rsu in Guala e Fis, con l'auspicio di mantenere un sistema di relazioni sindacali che non hanno eguali, grazie ad una sinergia continua tra le tre sigle che pur confrontandosi anche duramente non fanno mai venire meno il risultato finale per le maestranze.

Chiaramente la Uiltec punta a vincere anche le prossime due competizioni... come tutti, peraltro!